В Орле открылась выставка денег

Экспонаты были предоставлены Отделением Банка России по Орловской области.

Выставка «Посмотрите вокруг» открылась в стенах Орловского краеведческого музея, причем экспозиция была создана при поддержке Отделения Банка России по Орловской области. Финансисты предоставили музею монеты с изображением нескольких десятков архитектурных памятников. Кроме того, на выставке представлены фотопанно. На одном из них, например, изображен музей-заповедник Ивана Тургенева в селе Спасское-Лутовиново.

«Дом Тургенева на памятной монете изображен в центре и словно немного удален от зрителя, что позволяет оценить его архитектурный облик, – говорят в Орловском краеведческом музее. – Благодаря удачному расположению дом оказывается вписанным в пейзаж, представленный выходящей к первому плану дорогой и силуэтами деревьев на дальнем плане, которые напоминают об усадебном парке».

В разнообразии форм и богатстве стилей таких изображений отражается наша история, ее можно прочесть по линиям архитектуры, как по буквам. «Просто посмотрите вокруг, – призывают организаторы. – День за днем мы видим знакомые городские пейзажи, но так ли много мы о них знаем? Сколько лет церквушке, придавленной современными многоэтажками? Зачем построили таинственную башню, которую видно отовсюду? Этим зданиям есть что рассказать».

Ранее пресс-служба губернатора сообщила о том, что в 2023 году в банковском секторе Орловкой области было обнаружено 78 фальшивок. Признаки подделки были выявлены у 69 российских банкнот и двух банкнот номиналом 50 и 100 долларов США. Кроме того, из обращения за год было изъято семь фальшивых монет – 3 десятирублевых монеты и 4 пятирублевых. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты крупных номиналов. Среди них: 54 пятитысячных банкноты, четыре двухтысячных (в 3 раза меньше, чем в 2022 году) и 11 тысячерублевых (на 7 штук меньше, чем годом ранее).

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ИА «Орелград»