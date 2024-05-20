Лицензии таксистам будут выдавать по-новому

Разработан новый типовой регламент по предоставлению разрешений на работу легковым такси.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области разработал типовой административный регламент оказания государственной услуги по предоставлению или аннулированию действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории региона. Регламент также установит правила внесения изменений в региональный реестр служб заказа легкового такси и предоставления выписок из него.

Напомним, что отдельными полномочиями в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в соответствии с Законом Орловской области от 29 июня 2023 года № 2942-ОЗ наделено казенной учреждение «Орелтранссигнал». Оно имеет право на предоставление государственных услуг: внесение сведений в региональный реестр легковых такси; предоставление или аннулирование права и действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области.

Согласно новому регламенту, заявителями на получение государственной услуги могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Им дано право на получение необходимой информации при личном приеме, на официальном сайте и стендах учреждения, на Едином портале государственных услуг. Кроме того, таксисты вправе делать запросы по электронной почте и телефону. Регламент гласит, что при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники «Орелтранссигнала» должны быть вежливыми.

Предоставление государственной услуги через Многофункциональные центры не предусмотрено, равно как не предусмотрено оно в упреждающем, так называемом проактивном режиме. Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории заявителей. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, связанных с обращением в иные государственные органы и организации.

Результатом предоставления государственной услуги могут быть: предоставление права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории Орловской области или его аннулирование; – внесение изменений в реестр служб заказа легкового такси; предоставление выписки из реестра служб заказа легкового такси. Региональный реестр должен содержать такие сведения, как полное и сокращенное наименование службы заказа легкового такси, адреса мест фактического расположения автомобилей, способы приема и передачи заказов такси, адрес сайта службы заказа такси и др.

Максимальный срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня приема заявления и составляет: 6 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси; 4 рабочих дней со дня приема заявления об аннулировании действия такого права. Аналогичные сроки установлены для получения и выписки из регионального реестра.

ИА «Орелград»