Власти Ливен публично отчитаются о бюджете

Горсовет определился с датой и местом проведения публичных слушаний.

Ливенский горсовет народных депутатов назначил на 21 мая 2024 года публичные слушания с участием представителей общественности по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ливны за 2023 год». Они начнутся в 15.00 часов в зале заседаний администрации города. Предложения и замечания вопросу, вынесенному на обсуждение, а также заявки на участие уже принимают в городском парламенте. А 30 мая также в 15.00 в администрации города пройдут еще одни публичные слушания. Они будут посвящены обсуждению проекта решения Ливенского горсовета о внесении изменений и дополнений в устав города Ливны.

Отчет об исполнении бюджета утвержден администрацией города. Он прошел слушания в горсовете в первом чтении. Ранее его внешнюю проверку провела городская Контрольно-счетная палата. В своем заключении она отметила, что в процессе исполнения в бюджет в течение прошлого года шесть раз вносились поправки. В результате плановые показатели на 2023 год по доходам составили 1,7 миллиарда рублей, по расходам – 1,719 миллиарда рублей, дефицит – 18,717 миллиона.

Объем остатков средств на едином счете бюджета города по состоянию на 1 января 2024 года составил 66,371 миллиона рублей, в основном это были собственные доходы города. Контрольно-счетная палата также отметила, что по результатам проверки соответствия представленной годовой отчетности главных распорядителей бюджетных средств нормам действующего законодательства были установлены нарушения. В частности, нарушены были пункты инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов.

Также в ходе проверки аудиторы произвели расчет качества управления налоговыми доходами в 2023 году. Он позволили сделать вывод том, что качество в отчетном периоде было средним. Указала КСП и на сокращение поступлений по неналоговым доходам в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Так, дивиденды по акциям уменьшились на 1,048 миллиона рублей или в 24,8 раза; доходы от сдачи в аренду имущества сократились на 1,1 процента к уровню 2022 года; платежи при пользовании природными ресурсами снизились на 2,7 процента.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2024 года в городе составила 12,506 миллиона рублей. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2023 года она составляла 18,191 миллиона рублей. В то же время сумма дебиторской задолженности муниципального образования по состоянию на 1 января 2024 года составила 18,238 миллиона (по состоянию на 1 января 2023 года она составляла 69,228 миллиона рублей).

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ИА «Орелград»