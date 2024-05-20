Статистика зафиксировала рост уровня жизни орловцев

Номинальные доходы жителей Орловской области выросли на треть.

Уровень жизни населения Орловской области оценили статистики в ежемесячном бюллетене о социально-экономическом положении региона. Согласно ему, в 2023 году темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов местного населения составил 134,7 процента по отношению к предыдущему году. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов за 2023 год относительно 2022 года составило 127,5 процентов, но в 2022 году по отношению 2021 года показатель составлял 104,3 процента. Судя по приведенным статистическим данным, уровень жизни орловцев в минувшем году значительно вырос.

Сообщается, что среднемесячная заработная плата работников орловских предприятий и организаций за январь-февраль 2024 года выросла на 16,8 процента относительно аналогичного периода 2023 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2024 года составила 48 727 рублей. Рост реальной заработной платы составил 8,7 процента. Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года по сравнению с предыдущим годом рост реальной заработной платы составлял 6,3 процента. Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-февраля 2024 года сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 80,7 тысячи рублей, что в 1,7 раза превышает среднеобластной уровень.

Средняя зарплата на предприятиях по транспортировке и хранению составила 57,5 тысячи рублей (118,7 процента к средней по области), на сельскохозяйственных предприятиях – 56,3 тысячи рублей (116,1 процента), в обрабатывающих предприятиях – 55,1 тысячи рублей (113,6 процента), на предприятиях по информации и связи – 53 тысячи рублей (109,3 процента), в государственном управлении – 51,6 тысячи рублей (106,4 процента).

«Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 30,8 тысячи рублей (63,5 процента от среднеобластного уровня), у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 31,1 тысячи рублей (64,2 процента), занятых административной деятельностью, – 35,5 тысячи рублей (73,2 процента)», – следует из справочника.

ИА «Орелград»