На Орловщине 50 выпускников пострадали из-за иностранных государств

Они прервали обучение из-за недружественных действий зарубежных стран.

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в региональной администрации. О планах по проведению ОГЭ и ЕГЭ рассказала глава Департамента образования Орловской области Ирина Патронова.

По словам чиновницы, в этом году регионе насчитывается 50 особых выпускников школ. Это те, кто обучался за границей, но вынужденно прервал учёбу из-за недружественных действий иностранных государств. 40 из них будут сдавать ОГЭ, остальные 10 – ЕГЭ.

Согласно существующему законодательству, такие выпускники, по своему желанию, могут сдавать либо «полноценные» экзамены на общих основаниях, либо проходить промежуточную аттестацию (с последующей выдачей соответствующего документа об образовании).

Отметим, что в эту категорию попадают как школьники, прибывшие в Россию и принятые в школы уже здесь, так и те, кто физически находятся за границей, но получают российское общее образование в дистанционной форме. Как вариант – находятся на семейном образовании или самообразовании.

ИА «Орелград»