Символом Орловской области станет лесная ветреница

20.5.2024 | 10:40 Новости, Общество

Завтра на ВДНХ откроется фестиваль «Будущее в цветах».

Фото: Евгения Моргунова

Он пройдёт в рамках выставки «Россия». На главной выставочной площадке страны будут представлены 89 клумб – экспозиции всех регионов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Орловщину представит цветок под названием «анемона», также известный как «ветреница лесная». В достаточном количестве он произрастает только в нашем регионе и Тульской области. При этом именно Орловская область является максимально комфортным местом обитания данного растения, так как наш субъект расположен на стыке степи и лесостепи.

Анемона выглядит нежной, но обладает устойчивостью и способна как образовывать сплошные заросли, так и успешно сосуществовать с другими декоративными видами. При этом у растения привлекательно выглядят не только цветки, но и плоды. Об этом рассказала автор экспозиции, руководитель ООО «ЭКОТОН +» Евгения Моргунова.

Фестиваль завершится 8 июля.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования