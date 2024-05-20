Символом Орловской области станет лесная ветреница

Завтра на ВДНХ откроется фестиваль «Будущее в цветах».

Он пройдёт в рамках выставки «Россия». На главной выставочной площадке страны будут представлены 89 клумб – экспозиции всех регионов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Орловщину представит цветок под названием «анемона», также известный как «ветреница лесная». В достаточном количестве он произрастает только в нашем регионе и Тульской области. При этом именно Орловская область является максимально комфортным местом обитания данного растения, так как наш субъект расположен на стыке степи и лесостепи.

Анемона выглядит нежной, но обладает устойчивостью и способна как образовывать сплошные заросли, так и успешно сосуществовать с другими декоративными видами. При этом у растения привлекательно выглядят не только цветки, но и плоды. Об этом рассказала автор экспозиции, руководитель ООО «ЭКОТОН +» Евгения Моргунова.

Фестиваль завершится 8 июля.

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ИА «Орелград»