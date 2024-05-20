В Орле увековечат память о прототипе Верещагина

Это сделают силами общественной организации.

Речь идёт о знаменитом пограничнике Михаиле Поспелове (1884-1962). По одной из версий, именно он стал прототипом таможенника Верещагина из кинофильма «Белое солнце пустыни».

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося орловца. Как рассказал член Орловской региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск «Пограничник» Игорь Семенов, сейчас завершается сбор документов, необходимых для установки памятной доски. Этим занимается инициативная группа «Стражи Отечества».

Доску планируется разместить на здании бывшей Орловской мужской гимназии. Сейчас здесь находится исторический факультет Орловского госуниверситета.

Расходы по созданию и установке объекта инициаторы берут на себя.

ИА «Орелград»