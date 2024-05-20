На Орловщине построят временный мост за 27 миллионов

20.5.2024 | 11:55 ЖКХ, Новости

Власти ищут подрядчика.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Временный мост через Оку собираются построить в Орловском муниципальном округе. Объект появится рядом с деревней Кузнецы.

В данный момент власти объявили соответствующие торги. Начальная (максимальная) цена контракта – 27,4 миллиона рублей.

Заявки от организаций, желающих взяться за такую работу, принимаются до 24 мая.

Мост будет представлять собой сборно-разборное сооружение. Заявленные в проекте контракта параметры – длина 42 метра и ширина 4,3 метра. Конструкция должна выдерживать вес до 60 тонн.

Объект нужно будет сдать к 1 августа текущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования