На Орловщине построят временный мост за 27 миллионов

Власти ищут подрядчика.

Временный мост через Оку собираются построить в Орловском муниципальном округе. Объект появится рядом с деревней Кузнецы.

В данный момент власти объявили соответствующие торги. Начальная (максимальная) цена контракта – 27,4 миллиона рублей.

Заявки от организаций, желающих взяться за такую работу, принимаются до 24 мая.

Мост будет представлять собой сборно-разборное сооружение. Заявленные в проекте контракта параметры – длина 42 метра и ширина 4,3 метра. Конструкция должна выдерживать вес до 60 тонн.

Объект нужно будет сдать к 1 августа текущего года.

ИА «Орелград»