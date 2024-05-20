На Орловщине построят временный мост за 27 миллионов

Власти ищут подрядчика.
Временный мост через Оку собираются построить в Орловском муниципальном округе. Объект появится рядом с деревней Кузнецы.
В данный момент власти объявили соответствующие торги. Начальная (максимальная) цена контракта – 27,4 миллиона рублей.
Заявки от организаций, желающих взяться за такую работу, принимаются до 24 мая.
Мост будет представлять собой сборно-разборное сооружение. Заявленные в проекте контракта параметры – длина 42 метра и ширина 4,3 метра. Конструкция должна выдерживать вес до 60 тонн.
Объект нужно будет сдать к 1 августа текущего года.
ИА «Орелград»