В Орловской области в ДТП погиб мотоциклист

Авария произошла в Ливнах.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось в ночь на воскресенье на местной улице Гайдара у дома №2.

26-летний парень ехал на «Ямахе» со стороны Железнодорожной в сторону Орловской. Мотоциклист допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».

Машина ехала в попутном направлении. За её рулём сидел 21-летний водитель.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Впоследствии парень скончался в реанимационном отделении Ливенской ЦРБ.

Также на выходных случилось ещё несколько происшествий с мотоциклами. Так, в субботу утром 28-летний орловец, лишённый водительских прав, врезался в дерево на обочине трассы «Болхов – Орёл – Витебск – Льгов – Жудерский – Хотынец». ДТП случилось на 15-м километре дороги.

Молодой человек передвигался на мотоцикле Regulmoto. Орловец получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ещё одна «мотоавария» произошла в Глазуновке 18 мая вечером. Здесь на улице Ленина у дома №188 «Мазда», поворачивая налево, сбила мотоцикл Kayo. Машиной управляла 41-летняя женщина, двухколёсным транспортом – 16-летний подросток. Его тоже пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»