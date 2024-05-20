Участника СВО из Орла наградили медалью «За храбрость»

Эмиль Шагиев отправился на фронт добровольцем.

Орловец принял такое решение в августе 2022 года. Сейчас мужчина служит в мотострелковом полку.

Летом 2023-го Шагиев совершил отважный поступок – вынес на себе с поля боя раненого товарища. Это случилось во время миномётного обстрела и напряжённых боев. Они продолжались 10 дней.

За мужество и стойкость Шагиева отметили медалью «За храбрость» второй степени, рассказали в администрации Орла.

Данная государственная награда была учреждена в минувшем году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

ИА «Орелград»