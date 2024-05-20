Орловской молодежи выделят больше денег, чем планировалось

Объем финансирования целевой программы увеличен.

Объем финансового обеспечения государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины» на 2024 год увеличен с 69,556 миллиона рублей до 81,456 миллиона рублей. Такое решение приняло правительство региона, которое внесло соответствующие изменения в паспорт программы. В первоначальной редакции она была утверждена еще в 2019 году. Недавно власти продлили срок ее действия до 2029 года, добавив второй этап, которого раньше не было.

Документом поставлено сразу несколько стратегических целей. В их числе, например, увеличение количества граждан в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на самореализацию и поддержку молодежных инициатив, до 70 тысяч человек к 2029 году. Также к 2029 году до 14 процентов планируется увеличить долю орловцев, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций.

Еще одна цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Решать данную задачу правительство собирается «путем вовлечения к 2029 году до 12 процентов граждан в систему патриотического воспитания». Кроме того, предполагается увеличение количества граждан в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях профилактической направленности, до 6000 человек к 2029 году.

По данным правительства, в Орловской области функционируют более 100 молодежных и детских общественных объединений. Для развития и самореализации детей и молодежи в декабре 2022 года в области было создано и активно развивается региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».Творческая составляющая реализуется через трехуровневую конкурсную систему фестивалей, смотров и турниров. К наиболее востребованным творческим проектам можно отнести ежегодные фестивали «Студенческая весна» и «Золотая осень».

Также в Орловской области действует Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства). А в 2021 году начала работать автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Основным видом ее деятельности является реализация комплекса мероприятий по развитию волонтерской деятельности и поддержке социально значимых гражданских инициатив. В декабре 2022 года организация получила статус «Добро.Центр».

Во всех муниципальных образованиях Орловской области созданы и активно функционируют добровольческие штабы, всего в регионе насчитывается 27 муниципальных штабов. Ежегодно проводится региональный форум «Я – доброволец». Общая численность орловцев, вовлеченных в добровольческую деятельность в регионе, превышает 60 тысяч человек при плановом значении 29 700 человек на конец года.

ИА «Орелград»