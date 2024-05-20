В Ливнах затянулся капремонт здания гимназии

К работам привлечён субподрядчик.

Об этом сообщили на сегодняшнем оперативном заседании областного правительства. О ситуации с ремонтом школ докладывал Алексей Субботин, глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Чиновник напомнил, что капитальным ремонтом гимназии города Ливны занимается ООО «ИСК «Добрый дом»».

Сейчас на объекте завершаются демонтажные работы. Заказчик выявил отставание от утверждённого графика. Чтобы решить проблему, администрация Ливен привлекла к делу субподрядную организацию.

Стоимость данного ремонта составляет 85 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Орле сдачу крупных школ перенесли на год.

ИА «Орелград»