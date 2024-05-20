В Орле энергетики отсудили у чиновников почти 2 миллиона рублей

Казенное учреждение задолжало крупную сумму по контракту.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества «Орелоблэнерго» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Соответчиком выступило муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации областного центра. «Орелоблэнерго» просило о взыскании задолженности по муниципальному контракту и неустойки.

Ответчик в представленном отзыве на иск сослался на несвоевременное выделение ему денежных средств и отсутствие финансирования. В судебное заседание представитель соответчика не явился, спор был рассмотрен без него. Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 годы между «Орелоблэнерго» и МКУ «УКХ города Орла», правопреемником которого стало МКУ «ОМЗ города Орла», был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования (щиты управления ШУНО, АСУНО) города Орла на 2022 год. Договор также предусматривал работы по плановому и внеплановому ремонту, техническому обслуживанию оборудования, установленного в трансформаторных подстанциях и распределительных подстанциях.

Цена контракта составила 4,421 миллиона рублей. В его рамках энергетики оказали услуги на общую сумму 1,453 миллиона рублей, они были приняты заказчиком без разногласий и замечаний в полном объеме. Однако денег за свою работу энергетики так и не получили, а урегулировать спор в досудебном порядке оказалось невозможно. Арбитраж постановил взыскать с МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» не только задолженность в сумме 1,453 миллиона рублей, но и неустойку в сумме 394 339 рублей и расходы по оплате госпошлины в сумме 31 482 рубля. Это означает, что из-за несвоевременной оплаты контракт обойдется казне города куда дороже, чем должен был обойтись.

ИА «Орелград»