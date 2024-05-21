Комитет поддержал поправки депутата Числова по «наливайкам»

Рюмочным предложили оставить один час работы после общего запрета на продажу спиртного.

Накануне, 20 мая, состоялся комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности, на котором рассмотрели вопрос об ограничении работы в многоквартирных домах «наливаек». Федеральные власти дали местным законодателям право устанавливать ограничения на работу мест употребления алкоголя под видом общественного питания. Жители в таких домах часто жалуются на шум и криминогенную обстановку.

Первыми законопроект внесли единоросы с весьма революционным предложением. До 23 часов продлить продажу алкоголя в торговых точках (сейчас до 21) и также до 23 часов ограничить работу «наливаек» в МКД (они работают круглосуточно).

В первом чтении законопроект вызвал живое обсуждение на заседании областного Совета. Депутаты проявили рвение в регулировании алкогольного рынка, но ко второму чтению поправки внесли только профессионалы этого самого дела –

«Справедливая Россия», КПРФ, депутаты Андрей Фролов и Владислав Числов. Настоящие чудеса карательной наркологии предложили губернатор Орловской области Андрей Клычков, КПРФ и Справедливая Россия, предложив ограничить продажу в алкоголя в магазинах и «наливайках» до 21 часа.

Андрей Фролов предложил запретить продажу алкоголя в День студента, День защиты детей и в День знаний, но с оговоркой, что если такой праздник выпадает на выходной, то запрет действует на следующий будний день. Что весьма удивило комитет. Так как получается, что выходной – не повод ограничивать продажу алкоголя.

Из всего разнообразия комитет решил поддержать позиции тех субъектов законодательной инициативы, которые предложили оставить продажу алкоголя в розничной продаже на прежнем уровне (до 21 часа) и предложение Владислава Числова: дать час после окончания розничной торговли «наливайкам» (до 22 часов), чтобы они не обанкротились после принятия закона. Так как в «рюмочные» граждане идут, если не успели купить горячительное до 21 часа в магазине.

Руководитель Фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин в итоговой речи выразил весьма пессимистичную точку зрения (для человека, который внес сам законодательную инициативу по ограничению продажи), что закрыть «наливайки» невозможно, так как они будут торговать чипсами. Кто-то из зала подсказал, что пиво могут продавать и под запись в тетрадь, а чек выбивать в положенное время.

Голосом разума прозвучало мнение председателя комитета Юрия Ревина и лидера орловских либерал-демократов Числова, что закон принимается для спокойствия жителей МКД. Если «наливайки» не одумаются, будут хитрить и устраивать в торговых точках на первых этажах ночные бдения, то через полгода облсовет просто срежет им и оставшися час. На этом их бизнес закончится.

Главной интригой стала позиция единоросов. Ко второму чтению поправок они не внесли и скромно умолчали о своем предложении 23/23 часа. Остается тайной, кого будет поддерживать «Единая Россия» в вопросе «наливаек» на следующем заседании облсовета.

ИА «Орелград»