В Орловской области два теплосервиса ударили по рукам

Мировое соглашение заключили ООО и МУП с одинаковыми названиями.

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, заключенное в рамках рассмотрения иска общества с ограниченной ответственностью «Орловский теплосервис» в лице конкурсного управляющего к МУП «Орловский теплосервис». Речь шла о признании сделки должника недействительной и применении последствий ее недействительности. Как следует из материалов дела, ООО «Орловский теплосервис» 16 сентября 2021 года обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором просило признать себя банкротом.

Определением от 16 февраля 2022 года требования заявителя были признаны обоснованными. В отношении общества была введена процедура наблюдения. А решением суда от 22 июня 2022 года «Орловский теплосервис» был признан банкротом, тогда же была введена процедура конкурсного производства. И вот теперь общество в лице конкурсного управляющего обратилось в суд с просьбой признать недействительным договор купли-продажи транспортного средства – автомобиля «Лада Калина», заключенный еще в 2019 году между ООО «Орловский теплосервис» и МУП «Орловский теплосервис».

Заявление конкурсного управляющего было принято к производству. Однако в марте 2024 года представитель конкурсного управляющего заявил ходатайство об объявлении перерыва судебного заседания в связи с тем, что между должником и ответчиком подписано соглашение о расторжении договора купли-продажи транспортного средства. Затем стороны заключили мировое соглашение, которое и утвердил арбитражный суд. Из него следует, что стороны согласовали условия о порядке расторжения договора купли-продажи транспортного средства и передаче его в конкурсную массу предприятия-должника.

Как следует из текста мирового соглашения, стороны согласовали и то, что расходы на уплату государственной пошлины возлагаются на МУП. Кстати, муниципальный «Орловский теплосервис» уже представил платежное поручение от 8 мая 2024 года, подтверждающее оплату государственной пошлины в размере 6000 рублей. Поскольку стороны ударили по рукам, суд прекратил производство по исковому спору.

ИА «Орелград»