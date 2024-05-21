Орловские торговцы провернули 48 миллиардов рублей

Статистики оценили объемы и структуру торгового оборота.

В Орловской области оборот розничной торговли в январе-марте 2024 года сложился в сумме 48,4 миллиарда рублей, или 104,9 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. Такие данные озвучил Орелстат. По оценкам ведомства, только в марте текущего года в регионе было реализовано товаров на общую сумму 17,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 6,6 процента превысило показатель марта предыдущего года.

«Оборот розничной торговли, как и год назад, на 97 процентов сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3 процента, – следует из информации Орелстата. – В структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 47,6 процента, на непродовольственные товары – 52,4 процента».

Для сравнения, в первом квартале 2023 года указанные показатели составляли 47,4 и 52,6 процента соответственно. По сравнению с январем-мартом прошлого года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 4,3 процента, второй – на 5,5 процента. Что касается оптовой торговли, то ее оборот в первом квартале текущего года сложился в сумме 60,7 миллиарда рублей, или 96,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года.

«Субъектами малого предпринимательства сформировано 25,9 процента оборота оптовой торговли, – отмечают в Орелстате. – В марте 2024 года оборот оптовой торговли на 88,9 процента формировался организациями оптовой торговли (в марте 2023 года – на 84,9 процента), оборот которых составил 20,9 миллиарда рублей, или 93,3 процента (в сопоставимых ценах) к марту 2023 года».

ИА «Орелград»