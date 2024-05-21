На Орловщине на двоих рабочих упали металлические листы

Они получили травмы различной тяжести.

Как рассказали в областном Управлении Следственного комитета, ЧП случилось накануне в Ливенском районе на одном из предприятий по переработке сахара.

Во время сварочных работ обрушились металлические конструкции (листы). В результате происшествия двое работников получили травмы различной степени тяжести.

В прокуратуре уточнили, что пострадавшие работают в ООО «МонтажГрупп31». В роковой момент они монтировали оборудование, выполняя задание на основе договора подряда.

Сейчас в обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

ИА «Орелград»