Под Орлом целая семья чудом избежала гибели в цистерне

Орловцы отравились парами нитрокраски.
ЧП случилось в селе Тайное Орловского муниципального округа. О нём рассказали на Станции скорой медицинской помощи.
Всё произошло накануне вечером. Местный житель решил покрасить изнутри большую бочку, предназначенную под летний душ. Однако он надышался парами нитрокраски, потерял сознание и упал.
Отец орловца, услышав шум, спустился внутрь бочки. Здесь с ним произошло то же самое. Затем ситуация повторилась в третий раз – уже с его супругой.
Ситуацию спасла ещё одна женщина, которая находилась рядом. Она не стала лезть в бочку, а позвонила в службу спасения.
На место выехали спасатели и врачи. К счастью, всех троих пострадавших удалось извлечь наружу живыми. Однако подавать им кислород начали ещё тогда, когда все трое находились в бочке.
Серьёзных последствий для здоровья ЧП также не имело. Все члены семьи отказались от госпитализации.
ИА «Орелград»