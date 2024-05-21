Под Орлом целая семья чудом избежала гибели в цистерне

Орловцы отравились парами нитрокраски.

ЧП случилось в селе Тайное Орловского муниципального округа. О нём рассказали на Станции скорой медицинской помощи.

Всё произошло накануне вечером. Местный житель решил покрасить изнутри большую бочку, предназначенную под летний душ. Однако он надышался парами нитрокраски, потерял сознание и упал.

Отец орловца, услышав шум, спустился внутрь бочки. Здесь с ним произошло то же самое. Затем ситуация повторилась в третий раз – уже с его супругой.

Ситуацию спасла ещё одна женщина, которая находилась рядом. Она не стала лезть в бочку, а позвонила в службу спасения.

На место выехали спасатели и врачи. К счастью, всех троих пострадавших удалось извлечь наружу живыми. Однако подавать им кислород начали ещё тогда, когда все трое находились в бочке.

Серьёзных последствий для здоровья ЧП также не имело. Все члены семьи отказались от госпитализации.

ИА «Орелград»