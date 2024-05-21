Налоговики оценили уровень электронного общения с гражданами

Свыше 93 процентов обращений в УФНС поступило в электронном виде.

За четыре месяца 2024 года в Управление ФНС России по Орловской области поступило почти 7000 обращений от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и более 93 процентов из них поступили в электронном виде. Такие оперативные данные привели в пресс-службе ведомства. Статистика показывает, что с каждым годом популярность дистанционного общения растет. Это продиктовано развитием ведомственных сервисов, облегчающих многие процедуры.

В региональном Управлении ФНС подметили, что чаще всего при обращении в налоговые органы орловцы пользуются личными кабинетами, зарегистрированными на сайте налоговой службы. Их существует три вида: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лица. Пользоваться ими довольно просто: чтобы направить обращение из личного кабинета, необходимо выбрать из предложенного списка подходящую жизненную ситуацию либо сформулировать вопрос в свободной форме.

«В течение 20 дней налоговый орган рассмотрит обращение и направит разъяснения, – пояснили в пресс-службе Управления ФНС. – Кроме того, альтернативным способом адресации любых возникающих вопросов является электронный сервис налоговой службы «Обратиться в ФНС России». Он не требует регистрации и с его помощью в налоговый орган могут обратиться как физические лица, так и представители бизнеса».

Ранее налоговая служба сообщала, что орловский бизнес все активнее используют новый функционал по электронному документообороту сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». В этом году с его помощью бизнесмены направили в налоговые органы около 300 единиц отчетности. Всего в регионе насчитывается более 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, из них 17 400 являются активными пользователями личного кабинета.

ИА «Орелград»