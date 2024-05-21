Орловскую алиментщицу отправили в колонию

Женщина уклонялась от содержания своего ребёнка.

Дело рассмотрел суд Колпнянского района.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, местную жительницу обязали выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако она относилась к этому невнимательно.

Ранее её уже привлекали к уголовной ответственности по этому же поводу. Однако орловчанка, не имея на то уважительных причин, не предпринимала мер, чтобы устроиться на работу и начать погашать долг.

В итоге её признали виновной по соответствующей статье (157 УК РФ). Женщину приговорили к пяти месяцам колонии общего режима.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Орловской области будут судить предполагаемого пособника коррупционного преступления.

ИА «Орелград»