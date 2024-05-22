Орловцам запретят парковать машины с нечитаемыми номерами

Губернатор Орловской области утвердил порядок создания платных парковок.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок создания и использования парковок (парковочных мест), в том числе на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Орловской области». Под парковкой в документе понимаются места на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые создаются в целях организованной стоянки транспортных средств с учетом необходимости сохранения и увеличения пропускной способности дорог, повышения безопасности дорожного движения».

Согласно документу, парковки размещаются в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Они должны соответствовать требованиям, установленным статьями 12 и 13 Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ», и обозначаться специальными дорожными знаками. Решения о создании и использовании на платной основе парковок принимается правительством Орловской области в форме распоряжения.

Пользователи парковок, то есть водители, будут обязаны размещать транспортные средства в соответствии с линиями разметки и убедиться, что их машина не создает препятствий другим водителям, в том числе при въезде на парковку и выезде с нее. Также они обязаны соблюдать чистоту и порядок на территории парковки. Кроме того, губернаторское постановление вводит ряд запретов для них.

Так, запрещено блокировать въезд и выезд транспортных средств, создавать препятствия к свободному размещению транспортных средств на парковочных местах, размещать транспортное средство с нарушением границ парковочного места, с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными знаками. Машины без государственных знаков или со знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, парковать тоже будет запрещено.

Нельзя повреждать оборудование парковки и парковаться в случае установки информационных знаков, предупреждающих о проведении дорожных работ или работ по санитарному содержанию парковочных мест. «Парковки являются общедоступными и могут использоваться пользователями парковок при наличии свободных парковочных мест. Транспортные средства размещаются на парковке пользователями самостоятельно», – отмечено в документе.

ИА «Орелград»