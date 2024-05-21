Орловец заснул с холодильником, а проснулся без него

Бытовую технику вынесли из дома знакомые.

Преступление произошло в Ливенском районе. Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области.

В полицию обратился местный житель. Кто-то украл из его частного дома холодильник стоимостью 6800 рублей. В этот момент мужчина находился у себя, но спал – в соседней комнате.

Как установили сотрудники МВД, кражу совершили двое знакомых орловца – 32-х и 35-ти лет. Перед этим они, будучи в гостях, обратили внимание на ценный предмет.

Мужчины дождались, пока хозяин уснёт, зашли в дом и украли холодильник, считает следствие. Впоследствии они разобрали устройство и сдали запчасти устройства в пункт приёма металла.

Подозреваемые дали признательные показания. Они находятся на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»