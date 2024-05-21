В Орле брошенные плиты разукрасили граффити

Работу уличных художников обсуждают в соцсетях.

Снимки с набережной Дубровинского появились в сообществе «Орловчане ВКонтакте».

Новый арт-объект появился в городе рядом с Герценским мостом.

«Данные плиты мэр Орла Парахин обещал убрать ещё года три назад, но они так и остались на набережной. Спасибо тем, кто хотя бы так их украсил», – пишет автор публикации.

Отметим, что граффити носит самобытный характер. На плиты в стилистике «орловского списа» нанесено название нашего города, также на них изображено подобие сельского пейзажа.

Очевидно, теперь перед городскими властями встаёт нелегкая дилемма – либо всё-таки устранить плиты с набережной, но лишиться привлекательного изображения, либо выбрать противоположный вариант. Большинство пользователей оценили арт-объект позитивно.

ИА «Орелград»