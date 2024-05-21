Топ-5 действенных способов получить ипотеку

Тех, кто задумывается о том, чтобы взять ипотечный кредит, наверняка могла напугать новость о том, что Центробанк последовательно ужесточает условия ипотечных программ с государственной поддержкой, после которых получить одобрение по ипотеке стало сложнее.

Так, например, уже произошло увеличение размера первоначального взноса с 20% до 30%, а также возросли требования к персональному показателю долговой нагрузки.

Руководитель отдела продаж новостроек группы кампаний «ОДСК» Татьяна Ерохина поделилась способами, которые помогут увеличить шансы на получение положительного решения по ипотеке.

Первый из них – это подавать заявку на максимально возможный срок, до 30 лет. Ведь чем дольше срок ипотеки, тем меньше размер ежемесячного платежа, что означает снижение вашей финансовой нагрузки. Это повысит вероятность одобрения заявки, а сама одобренная сумма ипотеки будет больше. А досрочное погашение ипотеки (как полное, так и частичное) возможно с первого месяца.

Второй способ – включить в состав участников кредитного договора созаёмщика. Дело в том, что при рассмотрении заявки на ипотеку банк рассматривает совокупный доход всех созаёмщиков, что в итоге повысит платежеспособность. Созаёмщиком могут стать не только родственники, но и друзья, коллеги, знакомые.

Третий способ – снизить действующую кредитную нагрузку. При принятии окончательного решения по ипотеке банк рассматривает наличие кредитных карт, даже неиспользуемых, как действующую кредитную нагрузку, поэтому перед подачей заявки на ипотеку карты следует закрыть или снизить лимит по ним до минимального.

Четвёртый способ – учесть дополнительные доходы. «Если вы имеете дополнительный источник дохода, например, от сдачи квартиры в аренду, от работы по совместительству или в качестве самозанятого, при подаче заявки на ипотеку эту информацию нужно сообщить банку», говорит Татьяна Ерохина.

И, наконец, пятый способ – выйти из состава участников других кредитных договоров.

ИА «Орелград»