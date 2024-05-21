Премию Фета получил поэт из Югры

В Орловской области подвели итоги поэтического конкурса.

Как сообщили в администрации Мценского района, подведены итоги учрежденного ею пятого открытого поэтического конкурса имени Афанасия Фета. Церемония прошла в Мценской центральной районной модельной библиотеке им. И.С. Тургенева. Организаторы уточнили, что в этом году на участие в конкурсе поступило 15 заявок от поэтов из Воронежа, Ростова-на-Дону, Симферополя, Железногорска, Калуги, Калининграда, Нижнего Новгорода, Рязани, Рыбинска, Саранпауля, Орла и Болхова.

Диплом лауреата и денежная премия в размере 50 тысяч рублей присуждена поэту из поселка Саранпауль Ханты-Мансийского округа – Югра, члену Союза писателей Владимиру Квашнину за книгу стихов «Золотой корень», изданную в 2023 году. В стихах победителя, отмечают организаторы, органично сочетается северное просторечье с современной лексикой, раскрывая взаимоотношения между городской цивилизацией и деревенским укладом, относящим нас к народной почве, породивший русский мир с его особым мировоззрением, идеалами и моралью.

«Своей поэзией Квашнин утверждает: русский человек остается прежним – все та же доброта, широта души, покаянность, любовь к ближнему. Он раскрывает современнику национальный код под названием «золотой корень», который жив только благодаря верности родной почве. Она, земля его, держит русского человека, и с нею он непобедим», – добавили организаторы, отметив при этом, что «каждое поэтическое творение, присланное на конкурс, проникнуто любовью к Родине, красоте российских просторов, философским осмыслением окружающего мира».

Все участники конкурса будут награждены грамотами администрации Мценского района, а все присланные ими произведения переданы в Центральную районную модельную библиотеку им. И.С. Тургенева. Так что оценить их смогут теперь не только члены жюри, но и простые читатели. К слову, в 2020 и 2021 годах лауреатами первой и второй открытой поэтической премии имени Афанасия Фета стали Валерий Хатюшин из Москвы, поэт, главный редактор журнала «Молодая гвардия», представивший поэтический сборник «Вино и хлеб», и Юрий Ключников из Новосибирска, поэт, переводчик, член Союза писателей России и Союза журналистов России, представивший на конкурс книгу «Душа моя, поднимем облака».

ИА «Орелград»