В Орле объяснили, как получить землю без торгов

Для этого надо воспользоваться постановлением правительства страны.

Управление Росреестра по Орловской области разъяснило, как орловские фермеры и садоводы могут получить землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Такое право имеют физические и юридические лица, которые могут воспользоваться положениями постановления правительства РФ № 629. Оно было принято в апреле 2022 года, которым поначалу срок его действия и был ограничен. Однако затем руководство страны продлило срок его действия по 2024 год включительно.

«Согласно постановлению, земля предоставляется для производства продукции в рамках импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, – пояснили в региональном Управлении Росреестра. – Каждый регион самостоятельно определяет необходимый перечень такой продукции».

В Орловской области такой перечень был утвержден постановлением областного регионального правительства от 01.09.2022 № 497. Он включает в себя 75 наименований, в том числе овощные и бахчевые культуры, ягоды, грибы, семена плодовых культур, сахарной свеклы и др. Соискатели должны отвечать ряду требований и дать обязательства. Например, полученный без торгов участок можно использовать только в соответствии с видом его разрешенного использования, изменять который запрещено. Если это правило будет нарушено, с арендодателем расторгнут договор в одностороннем порядке.

«Граждане могут приобрести в собственность без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которыми они владеют на правах аренды, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, – поясняет также Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра, подчеркнув, что такое возможно при условии «отсутствия информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устраненных нарушениях законодательства РФ при использовании земли».

При выборе участка граждане и юрлица могут заранее посмотреть, какая земля находится в государственной или муниципальной собственности. Сделать это можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Там содержится информация о площади участка, его кадастровой стоимости, категории земель, ограничениях, о том, сдает ли собственник его в аренду и др.

ИА «Орелград»