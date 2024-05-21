В орловских лесах растёт пожарная опасность

Первыми к 3-му классу опасности пришли леса Ливенского района.

Жителей Ливенского района Орловской области власти предупредили о высокой пожарной опасности в местных лесах. По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на указанной территории зарегистрирован 3-й класс пожарной опасности.

«В связи с этим недопустимо использование открытого огня при скорости ветра, превышающей значение 10 метров секунду, – сообщила по этому поводу администрация Ливенского района, опубликовавшее официальное предупреждения. – Разведение костров в лесах запрещено.

Что касается остальной территории региона, то на ее большей части преобладает 2-й класс пожарной опасности. Напомним, что с 5 апреля 2024 года постановлением регионального правительства на территории Орловской области установлено начало пожароопасного сезона. В Главном управлении МЧС по региону напомнили, что риски возрастает вследствие повышения температур окружающего воздуха. Связано это и повышением класса опасности, и с выходом населения на приусадебные участки, выездом на природу.

В частности, возрастает риск перехода огня от сжигания усохшей травяной растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров. Согласно оперативному прогнозу ГУ МЧС, существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа, возникновения отдельных очагов торфяных пожаров вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне.

«На территории Орловской области находятся большие залежи торфа, – следует из информации регионального ГУ МЧС. – Наиболее крупные залежи находятся в Шаблыкинском районе на площади 2,642 тысячи га объемом 4,7 миллионов кубометров, в Дмитровском районе – на площади 1,244 тысячи га объемом 2,2 миллиона кубометров, в Хотынецком районе – на площади 1,528 тысячи га объемом 5,8 миллиона кубометров».

В засушливый весенне-летний период на территории Орловской области традиционно возрастает и вероятность самовозгорания торфяных месторождений. При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных пожаров, распространяющихся в разные стороны. Стоит сказать и о том, что на территории Орловской области в 2024 году на особый контроль взято семь населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях, в которых проживают 932 человека, в том числе 120 детей: поселок Культурная Посадка Глазуновского района (проживает 166 человек, в том числе 14 детей»; город Дмитровск (154 человека, в том числе 24 ребенка); поселок Еленка Знаменского района (6 человек, в том числе 2 ребенка).

В список также включены четыре населенный пункта Хотынецкого района: деревня Алехино – 175 человек, в том числе 15 детей; деревня Радовище – 15 человек, детей нет; поселок Жудерский – 316 человек, в том числе 55 детей; поселок Льгов – 100 человек, в том числе 10 детей. Также на контроль будет взято три детских загородных оздоровительных лагеря, граничащие с лесами: Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Елочка» (Болховский район); Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сосновый бор» (Дмитровский район); Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Солнечный» (Кромской район).

ИА «Орелград»