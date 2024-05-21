Во Мценске на жильё выделят 68 миллионов рублей

Власти райцентра определились с финансированием на ближайшие годы.

Администрация Мценска актуализировала паспорт муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Мценске». Поправки касаются объемов финансирования на плановый период 2024-2026 годов. Всего на реализацию муниципальной программы за это время планируется выделить 68,21 миллиона рублей, в том числе в 2025 году в город должно поступить 61,684 миллиона рублей из областного бюджета. Муниципальный бюджет вложит еще 6,526 миллиона рублей, в том числе: в 2024 году – 2,18 миллиона рублей, в 2025 году – 4,046 миллиона рублей, в 2026 году – 300 тысяч рублей.

По данным администрации Мценска, указанная муниципальная программа была разработана в целях повышения доступности и комфортности жилья на территории города. На реализацию ее мероприятий в 2023 году было предусмотрено 1,221 миллиона рублей из средств местного бюджета. Из них было освоено 1,101 миллиона рублей, то есть степень освоения выделенных средств в прошлом году составила 90 процентов.

Согласно отчету мэрии, указанные денежные средства были направлены на актуализацию и экспертизу сметной документации на объект «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Солнечный города Мценска», а также на проектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по десяткам улиц райцентра. Целевые индикаторы программы по итогам прошлого года были достигнуты на 86,5 процента, в том числе по вводу жилья – на 73 процента.

ИА «Орелград»