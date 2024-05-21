Орловская область отметилась продвинутым ЭКГ-рейтингом

Средний показатель в регионе оказался выше общероссийского.

В Орловской области «продвинутый уровень» в ЭКГ-рейтинге имеют 12,4 процента компаний, представляющих малый, крупный и средний бизнес. Этот результат оказался выше результатов оценки бизнеса в среднем по Российской Федерации, который составляет 12,1 процента. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, выступивший ОГУ имени И.С. Тургенева.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, мероприятие было посвящено презентации ЭКГ-рейтинга (Экология, Кадры, Государство). В нем приняли участие руководитель и заместитель руководителя УФНС Ирина Емельянова и Эльвира Гладких. Участники обсудили поддержку ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга. В ведомстве уточнили, что это новый национальный стандарт оценки деловой репутации бизнеса, направленный на определение уровня благонадежности, социальной и экологической ответственности. Цель заключается в повышении мотивации компаний для развития и росте притока инвестиции в регионы.

«Тот бизнес, который получает более 91 балла, может считаться бизнесом в категории «ответственный» – пояснил Артур Ниязметов. – Порядка 60 видов процедур и услуг бизнес использует при общении с органами власти в регионе. Наша задача была сделать так, чтобы ответственный бизнес, ответственный инвестор получал ускорение по всем процедурным вопросам: сокращение срока рассмотрения заявок на представление земли, представление налоговых льгот, экспертиза».

В региональном Управлении ФНС добавили, что методика оценки и порядок формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса, а также непосредственно сам рейтинг компаний опубликованы в открытом доступе на сайте рейтинга. Участие организаций в оценке носит беззаявительный характер и проводится на основании тех данных, которые уже имеются у государства. «Вместе с тем, на этапе экспертной оценки предусмотрена возможность получения дополнительных баллов путем добровольного участия коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в анкетировании», – уточнили в УФНС.

ИА «Орелград»