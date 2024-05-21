Областные власти отремонтировали каждую третью досрочную крышу

21.5.2024 | 14:24 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: vk.com/nf_orel (иллюстративное)

В регионе продолжается реализация подпрограммы досрочного ремонта крыш в многоквартирных домах.

В текущем году запланировано отремонтировать 60 крыш. На сегодняшний день работы завершены в 21 многоквартирном доме.

В пресс-службе уточнили, что в рамках подпрограммы выполняется ремонт мягких или плоских кровель и скатных крыш. Также ведутся работы по переустройству крыш с плоских невентилируемых на скатные вентилируемые. Кроме того, выполняется обустройство выходов на кровлю.

Работы по обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов осуществляются в соответствии с графиком.

Отметим, что объёмы такого ремонта сократились. В минувшем году в план включали 78 крыш.

ИА «Орелград»


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