Областные власти отремонтировали каждую третью досрочную крышу

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В регионе продолжается реализация подпрограммы досрочного ремонта крыш в многоквартирных домах.

В текущем году запланировано отремонтировать 60 крыш. На сегодняшний день работы завершены в 21 многоквартирном доме.

В пресс-службе уточнили, что в рамках подпрограммы выполняется ремонт мягких или плоских кровель и скатных крыш. Также ведутся работы по переустройству крыш с плоских невентилируемых на скатные вентилируемые. Кроме того, выполняется обустройство выходов на кровлю.

Работы по обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов осуществляются в соответствии с графиком.

Отметим, что объёмы такого ремонта сократились. В минувшем году в план включали 78 крыш.

ИА «Орелград»