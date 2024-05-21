Вклад в сохранение русского языка внесли в Орле

В городе организовали выставку в честь Дня славянской письменности и культуры.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «В начале было Слово». Она посвящена празднованию Дня Славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Выставка проработает по 3 июня 2024 года. На ней представлены журналы «Наука и религия», «Клуб», «Свой», «Обсерватория культуры» и другие издания, на страницах которых развернулось широкое дискуссионное полотно о жизненном подвиге Кирилла и Мефодия, который неслучайно приравнивают к апостольскому, именуя их «первоучителями» славян.

«День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране церковно-государственный праздник христианского просвещения, напоминают в «Бунинке». – В этот день вспоминают святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, труды этих великих просветителей стали общим достоянием всех славян, положили основу их нравственному и духовному развитию».

Праздник был учрежден в России в 1991 году. Он не только напоминает об истоках нашей духовности, но и превозносит роль письменности в ее становлении и развитии. Особую актуальность он приобрел в наши дни, когда русский язык в некоторых странах начал преследоваться. Сохранение русского языка крайне важно в условиях процессов глобализации и равнозначно сохранению национальной идентичности. В Орле, организовав выставку, сделали шаг вперед в этом направлении.

«Язык определяет систему миропонимания народа, его духовную культуру в целом, именно глубинная взаимосвязь языка и культуры свидетельствует о жизнеспособности русского языка, поэтому как историко-культурное достояние язык должен находиться под непосредственной защитой и охраной государства», – поясняют организаторы.

Для достижения поставленной цели была собрана экспозиция. В ее состав, помимо вышеперечисленных журналов, также вошли периодические издания: «Литературная газета», «Культура», «Власть», «Россия и современный мир», «Вестник МУ. Социология и политология», «Русский язык в школе», «Отечественные записки», «Литература в школе», «Русская словесность» и другие.

«Научное сообщество, писатели, педагоги дискутируют о современном состоянии и будущем развитии русского языка, – говорят в «Бунинке». – Авторы статей поднимают проблемы «загрязнения» языка немотивированными заимствованиями, употреблением ненормативной лексики, приверженностью к штампам, отмечают негативное влияние на культуру речи молодежного жаргона, подверженного веяниям моды, особое внимание уделяют специфике использования русского языка в Интернете, так называемый сетевой жаргон».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»