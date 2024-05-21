В Орловской области назвали самые популярные ЕГЭ по выбору

О них рассказала глава департамента образования Ирина Патронова.

По словам чиновницы, по сравнению с минувшим годом приоритеты орловских выпускников не изменились. Одиннадцатиклассники отдают предпочтение обществознанию. Его выбрал 51% выпускников.

В девятых классах лидирует география. Её будут сдавать 54,2% школьников.

Что касается экзаменов по учебным предметам технического направления, то здесь дело обстоит следующим образом. В одиннадцатых классах 42,8% выбрали математику профильного уровня, 18,5% – информатику и 16,6% – физику. В девятых классах 35,9% выпускников будут сдавать информатику, ещё 7,2% – физику.

Ранее стало известно, что на Орловщине 50 выпускников школ пострадали из-за иностранных государств.

ИА «Орелград»