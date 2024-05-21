Орловчанка оформила кредит на мать и попала под суд

21.5.2024 | 11:03 Криминал, Новости

Дело рассмотрят в Глазуновском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Местную жительницу будут судить за мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в июне минувшего года гражданка оформляла кредит через сайт соответствующей организации. При этом орловчанка предоставила кредиторам заведомо ложные и недостоверные сведения.

На сайте был создан личный кабинет – от имени её матери. Дочь дистанционно заключила договор на потребительский займ от имени родительницы, но средства получила на свой банковский счёт и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Глазуновский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась штрафов для нынешнего и предыдущего глав департамента ЖКХ области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования