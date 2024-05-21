Орловчанка оформила кредит на мать и попала под суд

Дело рассмотрят в Глазуновском районе.

Местную жительницу будут судить за мошенничество.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в июне минувшего года гражданка оформляла кредит через сайт соответствующей организации. При этом орловчанка предоставила кредиторам заведомо ложные и недостоверные сведения.

На сайте был создан личный кабинет – от имени её матери. Дочь дистанционно заключила договор на потребительский займ от имени родительницы, но средства получила на свой банковский счёт и распорядилась ими по собственному усмотрению.

В итоге правоохранительные органы возбудили уголовное дело. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Глазуновский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась штрафов для нынешнего и предыдущего глав департамента ЖКХ области.

ИА «Орелград»