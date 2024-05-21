В Орловской области оштрафовали главу департамента ЖКХ

21.5.2024 | 10:37 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Также к ответственности привлечён экс-руководитель подразделения.

Сергей Латынин. Фото: ИА «Орелград»

Нарушения, которые стали причиной штрафов, выявила прокуратура Орловской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения нарушил условия субсидирования мероприятий федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

В декабре 2022-го года департамент вовремя не предоставил в уполномоченный орган отчёты об итогах использования субсидии, полученной на соответствующие цели. А в январе текущего года включил в такой отчёт информацию об объектах, выполненных за счёт внебюджетных средств.

В итоге прокуратура возбудила административные дела в отношении бывшего и текущего глав департаментов – в связи с более давним и более свежим нарушением. Областное Управление Федерального казначейства оштрафовало граждан на 12 и 10 тысяч рублей соответственно.

Напомним, сейчас данное подразделение областной администрации возглавляет Сергей Латынин. Ранее, до 2023-го года, департаментом «рулил» Григорий Шайкин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования