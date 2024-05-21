Бастрыкин обратил внимание на жалобу орловского участника СВО

Многодетный отец остался без единственного жилья.

Причиной стал пожар. ЧП случилось 18 февраля текущего года. Сгорел жилой дом семьи, располагавшийся в деревне Слободка Мценского района.

Причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Орловец рассказал, что ещё до пожара не раз сообщал в органы местного самоуправления о перебоях с напряжением в электросети. По его словам, власти не предприняли своевременных мер по исправлению данной ситуации.

Кроме того, мужчина утверждает, что возникли серьёзные проблемы с борьбой с последствиями пожара. «Из-за отсутствия в населенном пункте пожарных резервуаров сотрудники спасательной службы, прибывшие на вызов без средств тушения, не смогли локализовать очаг», – рассказали в Информационном центре СКР. Это привело к полному уничтожению дома, который являлся единственным жильём многодетной семьи.

Также орловец рассказал, что обращался в администрацию с просьбой о предоставлении нового жилья, но не добился никаких результатов. Всё это мужчина изложил в жалобе на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также информация разошлась по соцсетям.

На данный момент орловское Управление Следственного комитета начало процессуальную проверку данной ситуации. Расследование находится на контроле у главы СКР. Глава Управления доложит о его результатах Бастрыкину.

ИА «Орелград»