Жителей Орла шокировал туалет на Афанасьевском кладбище

Тему обсуждают в соцсетях.

Фотографии с места опубликовала одна из пользовательниц.

Они говорят сами за себя – туалет выглядит запущенным и небезопасным. Особенно впечатляет отсутствие дверей на кабинках.

Орловчанка рассказала, что не сразу решилась привлечь общественное внимание к данной проблеме. «Долго терпела, думала, что что-то изменится перед выборами, но увы», – призналась женщина.

«Старики в церкви стоят службу, а это не один час, рабочие пилят деревья, устанавливают памятники. Не дай Бог, приспичит. И куда бежать?» – задаётся резонным вопросом автор публикации.

Пост вызвал бурные отклики. Практически все комментаторы в той или иной форме оказались солидарны с орловчанкой.

ИА «Орелград»