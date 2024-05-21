Жителей Орла шокировал туалет на Афанасьевском кладбище

21.5.2024 | 14:16 ЖКХ, Новости

Тему обсуждают в соцсетях.

Фото: vk.com/interesting_orel

Фотографии с места опубликовала одна из пользовательниц.

Они говорят сами за себя – туалет выглядит запущенным и небезопасным. Особенно впечатляет отсутствие дверей на кабинках.

Орловчанка рассказала, что не сразу решилась привлечь общественное внимание к данной проблеме. «Долго терпела, думала, что что-то изменится перед выборами, но увы», – призналась женщина.

«Старики в церкви стоят службу, а это не один час, рабочие пилят деревья, устанавливают памятники. Не дай Бог, приспичит. И куда бежать?» – задаётся резонным вопросом автор публикации.

Пост вызвал бурные отклики. Практически все комментаторы в той или иной форме оказались солидарны с орловчанкой.

ИА «Орелград»


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