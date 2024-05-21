В Орле подали 15 заявок на заправки для электротранспорта

21.5.2024 | 14:06 Новости, Транспорт

Предварительно подготавливается 21 локация.

Первая в Орле станция для заправки электромобилей. Фото: t.me/GreenDrive

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Вопрос обсуждался на очередном совещании, в котором участвовали муниципальные главы, представители сетевых организаций и замглавы орловского представительства при федеральном правительстве.

Закономерно, что пока инвесторов, в основном, интересует областной центр. «В администрацию города Орла поступило 15 заявлений о предоставлении разрешений на размещение на землях общего пользования зарядных станций для электротранспорта», – указали в пресс-службе.

В то же время представители АО «Орелоблэнерго» уточнили, что на данный момент идёт подготовка 21 локации для обустройства электрозаправок. По ним уже выполнен осмотр и сделан предварительный расчёт стоимости таких услуг.

Ранее стало известно, что спрос на электромобили в Орловской области будут стимулировать.

ИА «Орелград»


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