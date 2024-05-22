Библиотеки познакомят орловцев с работой чиновников

Порядок предоставления информации утвержден для библиотек региона.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области, находящейся в библиотечных фондах». Согласно документу, ознакомление осуществляется непосредственно в библиотеках в соответствии с установленными графиком их работы, правилами пользования и действующим законодательством.

«Библиотеки предоставляют пользователям информацией открытые документы из своих фондов, а также справочно-поисковые средства к ним, – следует из губернаторского постановления. – Библиотеки бесплатно предоставляют полную информацию о деятельности органов государственной власти Орловской области, государственных органов Орловской области, находящуюся в библиотечных фондах, через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования».

В постановлении отмечено, что библиотеки должны бесплатно предоставлять консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. Они не вправе ограничивать или определять пользователям условия использования информации, полученной ими в результате самостоятельного поиска или представленной им в порядке оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ранее мэрия города Орла в своем итоговом отчете сообщила, что расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 2,076 миллиона рублей, или на 0,6 процента. В администрации рост показателя объяснили выделением ассигнований на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по начислениям на оплату труда.

ИА «Орелград»