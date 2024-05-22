В Орловской области проверили расходы на выборы президента

Проверка проводилась на основании распоряжения председателя облизбиркома.

Избирательная комиссия Орловской области заслушала и утвердила отчет об итогах проверки расходования средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям региона из федерального бюджета для подготовки и проведения выборов президента России. Контроль за целевым расходованием средств осуществлялся рабочими группами, сформированными из 3-4 членов Контрольно-ревизионной службы облизбиркома. Из актов проверок следует, что ЦИК России выделил на подготовку и проведение выборов президента в Орловской области 191,346 миллиона рублей, в том числе: 135,964 миллиона рублей – на основании постановления от 13 декабря 2023 года и 55,381 миллиона – на основании постановления от 11 января 2024 года.

Избирательная комиссия Орловской области распределила эти средства. Территориальным избирательным комиссиям было выделено 157,418 миллиона рублей, в том числе на дополнительную оплату труда – 151,126 миллиона рублей, на оплату аренды транспортных средств с экипажем – 6,292 миллиона. Для покрытия расходов участковых избирательных комиссий было предусмотрено 94,53 процента от общей суммы целевых средств, перечисленных территориальным избирательным комиссиям.

«Контрольное мероприятие не выявило нарушений исполнения смет, расходы не превышали утвержденные показатели и соответствовали отчетным данным, представленным в вышестоящую избирательную комиссию», – следует из отчета. Всего в 2024 году при подготовке и проведении выборов президента приняли участие: 30 территориальных избирательных комиссий Орловской области, 684 участковые избирательные комиссии, сформированные на пять лет; 10 участковых избирательных комиссий, сформированных на участках в местах временного пребывания избирателей.

В процессе подготовки и проведения выборов в территориальных избирательных комиссиях приняли участие 266 человек, в участковых – 6453 человека. Многие из них получили дополнительное вознаграждение, в том числе за адресное информирование избирателей и оплату по договорам гражданско-правового характера. Проверка не выявила нарушений при расходовании средств. Неизрасходованными остались 6,8 тысячи рублей, они были возвращены Избирательной комиссии Орловской области. Анализ расходов территориальных избирательных комиссий показал, что расходы на дополнительную оплату труда членов комиссий с правом решающего голоса составили 96 процентов от общего объема истраченных средств.

ИА «Орелград»