Специалист по защите гостайны появится в МФЦ

Новая должность вводится в связи с постановлением правительства страны.

Правительство Орловской области решило оптимизировать структуру бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Для этого, а также для поддержания нормативной правовой базы региона в актуальном состоянии, был разработан проект внесения изменения в постановление о возложении дополнительных функций на МФЦ. Оно было принято еще в 2010 году.

Согласно планируемым поправкам, из штатного расписания МФЦ исключается должность главного инженера по мобилизационной работе, ГО и ЧС и вводится штатная единица главного специалиста по защите государственной тайны, мобилизационной работе, ГО и ЧС. Он получит должностной оклад свыше 13,7 тысячи рублей и повышающий коэффициент к должностному окладу в размере 0,85. Поясним, что с 17 февраля 2024 года изменился порядок допуска должностных лиц и граждан к гостайне. С этой даты вступили в силу и новые правила допуска.

Такое постановление приняло правительство страны, которое решило заменить устаревшую инструкцию от 2010 года. Новыми федеральными правилами определены: порядок оформления, переоформления, прекращения допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне; формы учетной документации, необходимые для оформления такого допуска; порядок доступа граждан к сведениям, составляющим государственную тайну.

Правительство сохранило существовавшие и раньше три формы допуска, в зависимости от степени секретности сведений, составляющих гостайну. К первой категории отнесены граждане, допускаемые к сведениям особой важности; ко второй – граждане, допускаемые к совершенно секретным сведениям; к третьей – граждане, допускаемые к секретным сведениям. Однако в новых правилах уточнен перечень оснований для отказа гражданину в допуске к гостайне.

Он был расширен с учетом новых геополитических реалий. Так, в допуске к гостайне теперь также могут отказать гражданам, включенным в реестр иноагентов, нарушивших требования законодательства РФ о гостайне и гражданине, имеющие гражданство или подданство иностранного государства либо вид на жительство или постоянное проживание на территории другой страны.

ИА «Орелград»