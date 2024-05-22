Депутаты уклонились от вопроса перераспределения сквера под кафе

Он исчез из повестки заседания профильного комитета горсовета Орла.

Народные избранники планировали обсудить согласование перераспределения в отношении земельного участка по улице Московской, 30 в кадастровом квартале №57:25:0030411. Новый собственник кафе «Сказка» (ныне магазин “Магнит”), решил “прирезать” часть сквера, чтобы расширить площадь заведения общепита верандой круглосуточного использования. По факту сооружение уже стоит. В итоговой версии повестки, которую приняли депутаты на комитете 22 мая, вопроса не было.

Историю кафе и как планы оценили горожане, можно прочитать по ссылке.

ИА “Орелград”