На Часовой в Орле под видом концессии открыли ремонтный цех?

Жалобы жителей донес до чиновников депутат Игорь Цуканов.

Концессионное соглашение было заключено с «Орловскими тепловыми магистралями» на реконструкцию комплекса по адресу Часовая, 41. На данный момент концессионером выполняются все условия соглашения, считают чиновники.

«Чем они занимаются, я не могу понять, – сказал председатель комитета Игорь Цуканов. – У меня уже, наверное, полтысячи жалоб: там невозможно находиться. Скоро люди начнут квартиры продавать. Там грохот такой стоит. Там «наш уважаемый товарищ» сделал цех. Жалоба за жалобой».

Депутат попросил чиновников выехать на место и посмотреть: чем заняты на площадке, огороженной бетонным забором.

«Они, получается, не только занимаются тем, что прописано. Они цех организовали. А это жилой комплекс. Дома в десяти метрах. Ни окно не открыть, ничего», – посетовал депутат.

ООО «Орловские тепловые магистрали» получило в управление котельную на 49 лет. Компания обязана модернизировать оборудование и тепловые сети на улицах Часовая и Трудовые резервы. Работы в 2022 году оценивали в 30 миллионов рублей. Основным владельцем «Орловских тепловых магистралей» является депутат Орловского городского Совета Владимир Букалов.

ИА “Орелград”