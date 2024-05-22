Депутаты попробуют выяснить, как в горпарке Орла построили «Муму»

Вопрос о согласовании сервитута на участки в историческом центре города отклонен.

Депутатов попросили дать добро на прокладку кабельной линии классом напряжения 0,4 кВ к объекту ООО «Эвент Групп», который находится в городском парке. Посулили доход – 750 рублей 50 копеек. Однако возникли вопросы не по предложению, а по сути. Как на месте летнего кафе выросло солидное здание с верандой на крыше? Формально парк сдал в аренду площадку, выложенную тротуарной плиткой. Прежде чем принимать решение, нужно разобраться в вопросе, пояснил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

Мы прогулялись до объекта. Кафе «MUMU» на фото и видео. По словам соседей, стройка началась еще в минувшем году. На кадастровой карте участок не выделен, хотя на “бытовой” здание уже отображается.

По данным kartoteka.ru, ООО “ЭВЕНТ ГРУПП” зарегистрировано в Орле в 2019 году. Генеральный директор – Антон Линьков (до 2020 года Виолетта Климова), учредитель – Александр Карачевский. Основной вид деятельности – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Как в Орле разрастаются кафе и магазины, мы недавно рассказывали.

ИА “Орелград”