Главу одного из отделов мэрии Орла оштрафовали

Нарушения выявила прокуратура.

Надзорный орган отработал по материалам Управления Федерального казначейства Орловской области. Информация подтвердилась.

Она касалась предоставления федеральных бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Выяснилось, что городская администрация не соблюдала сроки, установленные для отправки отчётов о соответствующих расходах бюджета. Отчёты должны были поступать из мэрии в Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении ответственного лица. Им оказался начальник отдела финансового учёта и отчетности Управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

В итоге чиновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»