Удостоверения участников СВО выдали восьми орловцам из «Вагнера»

Об этом объявили в фонде «Защитники Отечества».

Глава орловского филиала организации Ольга Анисимова обсудила рабочие вопросы на встрече с Андреем Клычковым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Также в разговоре участвовал боец СВО с позывным «Артист».

Клычков отметил, что фонд должен максимально взаимодействовать с теми, кто служил в ЧВК. «Необходимо по максимуму привлекать военную прокуратуру, Министерство обороны России, военный комиссариат к этой работе через обращения», – подчеркнул губернатор.

За год работы в филиал фонда поступило около полутора тысяч обращений. 80% из них уже удалось решить.

Выдача удостоверений участника СВО – один из важнейших вопросов. Всего при содействии фонда «Защитники Отечества» оформлено 90 таких документов. Восемь из них получили орловцы, служившие в «Вагнере».

Ранее стало известно, что орловчанка передала семьям участников СВО 10 мешков картофеля.

ИА «Орелград»