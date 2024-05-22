Под Орлом украли 320 килограммов металла

Преступление раскрыла полиция.

В отделение по Орловскому муниципальному округу обратился местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили принадлежащие ему металлические изделия (в том числе, трубы). Они хранились на земельном участке и внутри хозяйственной постройки.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Сотрудники МВД выяснили, что металл сдали в пункт приёма лома. Его общий вес потянул на целых 320 килограммов. Правда, за весь груз заплатили только 8 тысяч рублей.

Затем оперативники установили личности граждан, привозивших туда похищенное. Ими оказались двое жителей округа – 20-ти и 24-х лет.

Орловцев допросили в качестве подозреваемых. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»