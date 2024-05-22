Горячую воду в Орле отключат с 27 мая

22.5.2024 | 10:20 Важное, ЖКХ, Новости

Плановые испытания пришлось отложить.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом сообщили в Орловском филиале АО «Квадра».

Компания начинает подготовку генерирующего и теплосетевого оборудования к новому отопительному сезону. Старт ежегодных гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей назначен на ближайший понедельник.

В «Квадре» не объявили, когда завершатся испытания. Однако график отключений по конкретным адресам можно посмотреть на сайте компании. Как правило, воду отключают на две недели.

Напомним, этой весной из-за холодов в Орле пришлось перезапускать отопительный сезон. В связи с этим плановые отключения горячей воды пришлось отодвинуть на более поздние даты.

«Отопительный сезон в Орле завершен», – уточнили в компании. Мэр Орла Юрий Парахин подписал соответствующий указ 20 мая.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования