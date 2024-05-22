Горячую воду в Орле отключат с 27 мая

Плановые испытания пришлось отложить.

Об этом сообщили в Орловском филиале АО «Квадра».

Компания начинает подготовку генерирующего и теплосетевого оборудования к новому отопительному сезону. Старт ежегодных гидравлических испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей назначен на ближайший понедельник.

В «Квадре» не объявили, когда завершатся испытания. Однако график отключений по конкретным адресам можно посмотреть на сайте компании. Как правило, воду отключают на две недели.

Напомним, этой весной из-за холодов в Орле пришлось перезапускать отопительный сезон. В связи с этим плановые отключения горячей воды пришлось отодвинуть на более поздние даты.

«Отопительный сезон в Орле завершен», – уточнили в компании. Мэр Орла Юрий Парахин подписал соответствующий указ 20 мая.

ИА «Орелград»