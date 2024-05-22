В Орле меняют «красные линии» в сердце города

Публичные слушания состоятся завтра. От горожан ждут замечаний и предложений.

На обсуждение вынесен проект корректировок в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый берег реки Оки, Розы Люксембург, Гагарина, Красина, Панчука, зеленый Ров, набережной Есенина, проект межевания территории в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» в целях корректировки красных линий.

Публичные слушания стартовали 17 мая. Замечания и предложения ожидают до 23 мая. Их можно предоставить письменно или устно на собрании, которое состоится завтра. Начало в 16:00 в градостроительном зале администрации города (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7).

Территория в центре Орла должна кардинально измениться. Она станет частью мемориального комплекса «Судбищенская битва». Концепцию разработало Бюро музейной сценографии «Метаформа» из Санкт-Петербурга (19,69 млн рублей). На этой основе ЗАО «Горпроект» детально проработает площадку в Орле (12 млн рублей). На сессии Горсовета в марте депутаты согласовали изменение архитектурного облика заповедной зоны.

ИА “Орелград”