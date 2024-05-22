В Орле установят пять бетонных укрытий

22.5.2024 | 10:40 Новости, СВО

Каждое сможет защитить до 18 человек.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы текущие планы региональных властей. О них рассказали «Вести-Орёл».

Пока что вопрос находится на проработке. Ожидается, что укрытия защитят горожан от возможных падений обломков и осколков дронов и ракет, сбитых средствами ПВО.

Согласно текущему плану, такие конструкции появятся у театра Тургенева, в Детском парке, у остановок в скверах Ермолова и Комсомольцев, а также в парке Победы.

Напомним, что два месяца назад губернатор Клычков анонсировал создание дополнительных укрытий. Однако тогда речь шла не о бетонных, а только о модульных конструкциях.

ИА «Орелград»


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