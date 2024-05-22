Мэр Орла распорядился изъять квартиры и участки под комплексное развитие

22.5.2024 | 11:05 Новости, Строительство

Документы, подписанные градоначальником, опубликованы на сайте администрации.

Фото: наш.дом.рф

Четыре однотипных постановления касаются первого договора о КРТ на Наугорке. Для муниципальных нужд изымаются объекты недвижимого имущества в доме №23 на Плещеевской улице, а также земельные участки под зданиями №11, 13, 23 (часть объектов – загадка, так документ не открывается).

Напомним,  договор о комплексном развитии территории заключен с ООО «СЗ «СМУ №2». Застройщик помогает городу расселить малоэтажные и аварийные дома, за бюджетный счет проводятся необходимые коммуникации.

ИА “Орелград”

 


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