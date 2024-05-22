Мэр Орла распорядился изъять квартиры и участки под комплексное развитие

Документы, подписанные градоначальником, опубликованы на сайте администрации.

Четыре однотипных постановления касаются первого договора о КРТ на Наугорке. Для муниципальных нужд изымаются объекты недвижимого имущества в доме №23 на Плещеевской улице, а также земельные участки под зданиями №11, 13, 23 (часть объектов – загадка, так документ не открывается).

Напомним, договор о комплексном развитии территории заключен с ООО «СЗ «СМУ №2». Застройщик помогает городу расселить малоэтажные и аварийные дома, за бюджетный счет проводятся необходимые коммуникации.

ИА “Орелград”